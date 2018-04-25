Пожарные посты могут ввести в детских лагерях Подмосковья

В детских лагерях столичного региона могут появиться стационарные пожарные посты, сообщает Агентство «Москва»

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, вопрос прорабатывается совместно с правительством Московской области

"Сегодня прозвучали предложения сделать стационарными посты противопожарной безопасности — это сложная, но необходимая работа. Мы готовы к тому, чтобы не допустить никаких происшествий на территории двух регионов", — заявил Бирюков.

Он подчеркнул, что Москва и область готовы к прохождению пожароопасного периода. Уже сформированы добровольческие пожарные подразделения.