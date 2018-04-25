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В Подмосковье детские лагеря проверят перед началом летних каникул
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В Подмосковье детские лагеря проверят перед началом летних каникул 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Административно-технические инспекторы Московской области проверят благоустройство территории подмосковных детских лагерей перед началом летних каникул, а также их готовность к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Инспекторы проверят наличие всех необходимых документов, регламентирующих действия персонала и жителей лагеря: планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов эвакуации, плана формирования финансовых и материальных ресурсов и запасов для ликвидации ЧС по штатной численности, планов мероприятий предприятия по ЧС», — сказала Витушева.
Также, по ее словам, проверяющие проследят, чтобы с персоналом были проведены необходимые инструктажи и осуществлено обучение ответственных лиц.
В рамках проверки благоустройства инспекторы в первую очередь осмотрят игровые и спортивные площадки, места сбора отходов и мусора, ограждения, фасады зданий, объекты освещения. Их состояние должно соответствовать требованиям областного законодательства в сфере благоустройства.
«Надзорные мероприятия будут завершены до июня. Всего нами запланированы к проверке 82 учреждений детского летнего отдыха. Служба подготовила график проверок, согласованный с прокуратурой Московской области», — уточнила Витушева.
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