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Дети вновь насладились представлением Московского театра кукол
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Дети вновь насладились представлением Московского театра кукол 

Вестник района Гагаринский 22 минуты назад
Фото: Вестник района Гагаринский
В дошкольном отделении образовательного комплекса «Юго-Запад» состоялось представление театра кукол. Артисты Московского театра сказок, которые приехали в гости к ребятам, сыграли спектакль «Бибигон».
На фоне красочных декораций один за другим на сцену выходили всеми знакомые и любимые герои Корнея Ивановича Чуковского. Приключения крохотного лилипута и мальчика с пальчика по имени Бибигон заинтересовали всех дошколят.
Дети в очередной раз убедились, что дружба и согласие помогают даже в самых трудных ситуациях. Кукольный спектакль получился поучительным, красочным и интересным. Ребята долго аплодировали артистам и выразили желание снова принять в гости Московский театр сказки, рассказывают очевидцы.
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