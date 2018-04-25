Дети вновь насладились представлением Московского театра кукол

В дошкольном отделении образовательного комплекса «Юго-Запад» состоялось представление театра кукол. Артисты Московского театра сказок, которые приехали в гости к ребятам, сыграли спектакль «Бибигон».

На фоне красочных декораций один за другим на сцену выходили всеми знакомые и любимые герои Корнея Ивановича Чуковского . Приключения крохотного лилипута и мальчика с пальчика по имени Бибигон заинтересовали всех дошколят.

Дети в очередной раз убедились, что дружба и согласие помогают даже в самых трудных ситуациях. Кукольный спектакль получился поучительным, красочным и интересным. Ребята долго аплодировали артистам и выразили желание снова принять в гости Московский театр сказки, рассказывают очевидцы.