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Детский реабилитационный центр открылся в технополисе «Москва»
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Детский реабилитационный центр открылся в технополисе «Москва» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 21 минуту назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Филиал реабилитационного центра «Родник», работающего с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, открылся на территории технополиса «Москва».
— Основное направление работы центра — создание системы ранней помощи, которая предоставляет исключительные возможности для нормализации развития ребенка, — сказал финансовый директор технополиса «Москва» Андрей Пешков. — Положительные результаты этой деятельности способствуют прогрессу в решении социальных проблем: сокращают масштабы необходимой социальной поддержки детям-инвалидам и их семьям, снижают уровень социального сиротства, укрепляют институт семьи.
ДРЦ «Родник» проводит комплексную восстановительную реабилитацию детей с 2012 года. К пациентам там подходят индивидуально — реабилитационные курсы разрабатываются на основе опыта российских и зарубежных специалистов. При этом имеется широкая материальная база и методические возможности, в том числе медицинский массаж, ЛФК, костюм «Адели», упражнения по сенсорной интеграции и сенсомоторному развитию, кинезотерапия, консультации логопеда и дефектолога и другое.
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