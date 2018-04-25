Детский реабилитационный центр открылся в технополисе «Москва»

Филиал реабилитационного центра «Родник», работающего с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, открылся на территории технополиса «Москва».

— Основное направление работы центра — создание системы ранней помощи, которая предоставляет исключительные возможности для нормализации развития ребенка, — сказал финансовый директор технополиса «Москва» Андрей Пешков. — Положительные результаты этой деятельности способствуют прогрессу в решении социальных проблем: сокращают масштабы необходимой социальной поддержки детям-инвалидам и их семьям, снижают уровень социального сиротства, укрепляют институт семьи.

ДРЦ «Родник» проводит комплексную восстановительную реабилитацию детей с 2012 года. К пациентам там подходят индивидуально — реабилитационные курсы разрабатываются на основе опыта российских и зарубежных специалистов. При этом имеется широкая материальная база и методические возможности, в том числе медицинский массаж, ЛФК, костюм «Адели», упражнения по сенсорной интеграции и сенсомоторному развитию, кинезотерапия, консультации логопеда и дефектолога и другое.