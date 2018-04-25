БФ «Нижегородский» вручит сертификаты на лечение пяти детей-инвалидов

Пять детей-инвалидов из Нижнего Новгорода и области получат сертификаты на лечение от благотворительного фонда «Нижегородский». Все собранные деньги (более 700 тысяч рублей) — это частные пожертвования нижегородцев.

Напомним, проект «Спаси маленькую жизнь» фонд реализует уже 11 лет. За это время удалось помочь более 300 детям. Так, созданы проекты психологической помощь семьям детей–инвалидов и тех, кто оказался в сложной ситуации, организованы праздники для подопечных фонда и огромное количество других акций.

«26 апреля на мероприятии будут присутствовать дети и их родители, обычные нижегородцы и партнеры благотворительного фонда. Приглашаем познакомиться с нашими подшефными семьями и всех желающих», — говорят в фонде.

После вручения сертификатов кукольный театр «Мабу» покажет детскую сказку, будет и угощение для детей.

Мероприятие пройдет в Благотворительном фонде «Нижегородский» на ул. Рождественская 10. Начало в 12.00