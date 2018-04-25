Ещё
БФ «Нижегородский» вручит сертификаты на лечение пяти детей-инвалидов
Далее:
Читайте также:
Ещё

БФ «Нижегородский» вручит сертификаты на лечение пяти детей-инвалидов 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Пять детей-инвалидов из Нижнего Новгорода и области получат сертификаты на лечение от благотворительного фонда «Нижегородский». Все собранные деньги (более 700 тысяч рублей) — это частные пожертвования нижегородцев.
Напомним, проект «Спаси маленькую жизнь» фонд реализует уже 11 лет. За это время удалось помочь более 300 детям. Так, созданы проекты психологической помощь семьям детей–инвалидов и тех, кто оказался в сложной ситуации, организованы праздники для подопечных фонда и огромное количество других акций.
«26 апреля на мероприятии будут присутствовать дети и их родители, обычные нижегородцы и партнеры благотворительного фонда. Приглашаем познакомиться с нашими подшефными семьями и всех желающих», — говорят в фонде.
После вручения сертификатов кукольный театр «Мабу» покажет детскую сказку, будет и угощение для детей.
Мероприятие пройдет в Благотворительном фонде «Нижегородский» на ул. Рождественская 10. Начало в 12.00
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Никита Михалков «замораживает» нижегородскую «Цитатадель» Новый сезон театра оперы и балета начнется с мировой премьеры Младенец в Освенциме. Как Таня Третьякова и её семья выжили в лагере смерти
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ4
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
12:11
Знаменитости, которых подменили двойниками
Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение