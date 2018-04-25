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Власти Петербурга решили платить родителям за воспитание детей
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Власти Петербурга решили платить родителям за воспитание детей 

360tv.ru 2 часа назад
В Петербурге могут ввести ежемесячные выплаты родителям, которые решат воспитывать дома детей ясельного возраста. Об этом заявил губернатор Санкт‐Петербурга Георгий Полтавченко в ходе выступления перед депутатами городского парламента, сообщил 78.ru.
В этом возрасте детям особенно нужна родительская забота
— Георгий Полтавченко.
Губернатор Санкт‐Петербурга Георгий Полтавченко предложил ввести в действие соответствующий новый закон начиная с 1 января 2019 года. Сумма выплат родителям при этом названа не была.
Тем временем губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил выплачивать молодым матерям за первого ребенка до пяти тысяч рублей. Выплаты планируется сделать ежемесячными.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью телеканалу «360» рассказал, что Ленинградская область вошла в десятку рейтинга социально-экономического развития регионов. По его словам, рейтинги составляются на основании статистических данных и потому точны. В настоящее время основная задача региона заключается в удержании экономических показателей, а также их дальнейшем росте, считает Александр Дрозденко.
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