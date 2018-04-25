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Педагоги детского сада провели клубный час
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Педагоги детского сада провели клубный час 

Администрация поселения Вороновское 2 часа назад
Фото: страница
группы «Капитошка» в социальных сетях
Педагоги дошкольной образовательной площадки «Василек» школы №2073 провели для детей из старшей группы «Капитошка» клубный час «Опытно-экспериментальная деятельность „Таинственный невидимка“» 24 апреля.
Основная задача сотрудников при проведении этого занятия состояла в необходимости вовлечения ребят в исследовательскую деятельность. Она поспособствовали развитию их логики на основе элементарного эксперимента.
Дети вместе с родителями выполнили различные задания и узнали интересные факты о воздухе. Им рассказали о том, на сколько он важен в жизни человека, растений и животных, сообщили на странице группы «Капитошка» в социальных сетях.
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