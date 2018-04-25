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Спасатели нашли 15 пропавших детей в Красноярском крае
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Спасатели нашли 15 пропавших детей в Красноярском крае 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Красноярском крае в ходе оперативно‐профилактической операции «Розыск» удалось найти 15 детей и подростков, которые пропали без вести. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального ГУ МВД России.
Среди прочих сотрудники краевого МВД разыскали мальчика и девочку 10 и 12 лет. В полицию обратились их родители и сообщили, что дети ушли из дома и не вернулись.
В настоящее время все пропавшие находятся дома, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
В Татарстане 23 апреля двое подростков провалились под лед. Врачи диагностировали у пострадавших переохлаждение.
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