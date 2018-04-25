Двухлетний британец выжил после отключения от дыхательного аппарата

Обрекли на смерть. В Британии тяжелобольного ребенка отключили от дыхательного аппарата. Решение суда исполнили лечащие врачи вопреки воле родителей. Но малыш наперекор медикам уже двое суток борется со смертью. Корреспондент телеканала «МИР 24» Глеб Стерхов разбирался, почему отнимают последний шанс на жизнь.

Он еще дышит. Он пока еще жив. Это главная новость, которую почти сутки напролет ежечасно сообщают миллионам людей родители маленького Альфи Эванса.

«Я не сдаюсь, потому что мой сын Альфи дышит. Его отключили, чтобы он умер, а он живет. Они сказали, что он умрет через три минуты после отключения, а он пока совсем не умирает», — рассказал отец мальчика Том Эванс

Два года назад Альфи родился с тяжелым заболеванием. Врачи подозревают дегенеративные изменения мозга. Точный диагноз поставить не могут, но говорят надежды все равно нет. Вопрос только: как долго ребенок будет мучиться. А все почему? В Британии лечить такое не умеют, но могут в Италии и сразу предложили помочь. Спасти. Но два года британские бюрократы и суды не разрешают дать ему шанс.

«Мы собираемся подать апелляцию, мы хотим отправиться в Италию, все готовы, Алфи готов, так что теперь мы еще посмотрим, что могут сделать с нами три судьи в апелляционном суде», — поделился Том Эванс. У них ничего не вышло. Верховный британский суд вынес ребенку смертный приговор, указав в решении, что это «из гуманных соображений». Ну, и оставил в силе решение Европейского суда — о том, что ребенка запрещено везти в Италию на лечение. Пока Альфи жив благодаря сердобольным медсестрам. Видя мучения ребенка, вопреки инструкциям родителям разрешили дать ему кислородную подушку и немного воды.

Летом прошлого года в этой же стране также мучительно умирал маленький человек, который очень хотел жить, но которому не дали шанса. 11-месячный Чарли Гард со всех улиц и площадей тогда смотрел на всех огромными грустными глазами. Это обычные люди устраивали акции с требованием пощадить ребенка и дать ему шанс на жизнь. Он появился на свет с редким генетическим заболеванием. Не мог самостоятельно двигаться и дышать. Медики Лондонской детской больницы сразу посоветовали родителям не тратиться на лечение и адвокатов, а просто отключить малыша. Итальянская и американская медицина предложила помощь. Решать нужно было срочно. Собрали больше миллиона фунтов. К проблеме подключился папа римский и президент США Дональд Трамп . Первый молился за ребенка, второй лично гарантировал любую помощь.

«Наш бедный мальчик остался в больнице без лечения. Если бы Чарли дали лекарство раньше, у него был бы шанс стать нормальным, здоровым мальчиком», — рассказал отец Чарли Крис Гард.

Надежду на жизнь убила бюрократическая британская машина. Неповоротливые служители местной Фемиды слишком долго решали, жить Чарли или нет. После смерти ребенка Лондонская детская больница, где маленький Чарли Гард находился на аппаратах искусственного дыхания, обвинила американского врача Мичио Хирано в том, что он в своих корыстных интересах дал ложную надежду на спасение.

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