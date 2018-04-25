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На Ямале детский сад заплатил за невнимательность воспитателя
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На Ямале детский сад заплатил за невнимательность воспитателя 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Летом 2017 года в «Центре развития ребёнка» детском саду «Сказка» произошёл несчастный случай. На прогулке во время игры на детской площадке шестилетняя девочка у пала и повредила руку. Врачи диагностировали перелом лучевой кости предплечья. Оказалось, что в этот момент воспитатель ответственная за группу отвлеклась.
Случившимся сразу же заинтересовалась прокуратура. По итогам расследование воспитатель детского сада получила выговор. Однако мать пострадавшей девочки так же обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.
В феврале 2018 года судья встал на сторону заявительницы и обязал руководство «Центре развития ребёнка» детский сад «Сказка» выплатить 40 тыс. рублей за моральные страдания семьи девочки. В апреле 2018 года руководство детского учреждения полностью расплатилось за рассеянность воспитателя.
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