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Дети из Выхина-Жулебина провели патронажную акцию
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Дети из Выхина-Жулебина провели патронажную акцию 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Дети отделения дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино» провели патронажную акцию.
«Ребята убрали мусор у бюста авиаконструктору Михаилу Милю. В процессе благоустройства они вспомнили о главном его изобретении — вертолете Ми-2, на котором практически все сегодняшние летчики получили «путевку в небо», — говорится на сайте учреждения.
Добавим, что памятник Михаилу Милю появился в Жулебине девять лет назад. Его бюст установили на пересечении улицы Авиаконструктора Миля и Жулебинского бульвара, перед постаментом сконструированного им вертолета. (вт)
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