Дети из Выхина-Жулебина провели патронажную акцию

Дети отделения дневного пребывания детей и подростков центра «Жулебино» провели патронажную акцию.

«Ребята убрали мусор у бюста авиаконструктору Михаилу Милю. В процессе благоустройства они вспомнили о главном его изобретении — вертолете Ми-2, на котором практически все сегодняшние летчики получили «путевку в небо», — говорится на сайте учреждения.

Добавим, что памятник Михаилу Милю появился в Жулебине девять лет назад. Его бюст установили на пересечении улицы Авиаконструктора Миля и Жулебинского бульвара, перед постаментом сконструированного им вертолета. (вт)