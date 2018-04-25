«Детские сады для пожилых» заработают в Петербурге

В Петербурге планируют открыть «Детские сады для пожилых людей» в 2019 году. Об этом сообщило агентство «Невские Новости» со ссылкой на губернатора Санкт‐Петербурга Георгия Полтавченко

Первый «сад для стариков» заработает на базе больницы имени

В. В. Цимбалина. Родственники смогут приводить стариков и малоподвижных граждан утром в сад, а вечером забирать их домой.

Губернатор добавил, что город должен был позаботиться об открытии новых социальных объектов уже давно, поскольку вопрос о введении программы гериатрической помощи и открытии учреждений нового типа решали долго.

Полтавченко считает, что потенциал старшего поколения нужно использовать. Пожилые хорошо приспособлены к современной жизни, активно пользуются Интернетом и социальными сетями.

В детском саду № 46 в Пушкинском районе

Санкт-Петербурга

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