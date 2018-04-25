Ещё
В творческой студии Хорошево-Мневников дети создали более 30 мультфильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё

В творческой студии Хорошево-Мневников дети создали более 30 мультфильмов 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В творческой лаборатории Дворца творчества «Хорошево» под названием «Хо-ро-шо!» дети создали уже более 30 мультфильмов в разных жанрах. Сценарии юные мастера придумывают сами.
— Воспитанники студии «Хо-ро-шо!» занимаются покадровой классической анимацией. Каждый придумывает свою тему и создает на ее основе небольшой сюжет, — пояснила преподаватель студии Татьяна Вохменцова.
Работы воспитанников уже получали высокую оценку на различных фестивалях. Например, работа воспитанницы Елизаветы Стародубцевой вошла в десятку лучших на Всероссийском фестивале мультипликаторов «Жар-птица». В студии занимаются дети от 10 до 18 лет. (ск)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Жители СЗАО воссоздадут историю округа в старых фотографиях Всероссийский День правовой помощи детям пройдет в СЗАО Выставка живописи открылась в Хорошево-Мневниках
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру20
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ16
Как уходили знаменитости8
Знаменитости, которых подменили двойниками28
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение