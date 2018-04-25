В творческой студии Хорошево-Мневников дети создали более 30 мультфильмов

В творческой лаборатории Дворца творчества «Хорошево» под названием «Хо-ро-шо!» дети создали уже более 30 мультфильмов в разных жанрах. Сценарии юные мастера придумывают сами.

— Воспитанники студии «Хо-ро-шо!» занимаются покадровой классической анимацией. Каждый придумывает свою тему и создает на ее основе небольшой сюжет, — пояснила преподаватель студии Татьяна Вохменцова.

Работы воспитанников уже получали высокую оценку на различных фестивалях. Например, работа воспитанницы Елизаветы Стародубцевой вошла в десятку лучших на Всероссийском фестивале мультипликаторов «Жар-птица». В студии занимаются дети от 10 до 18 лет. (ск)