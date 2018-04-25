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Благотворительный фонд Хабенского за 10 лет собрал более 800 миллионов рублей
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Благотворительный фонд Хабенского за 10 лет собрал более 800 миллионов рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
За десять лет работы благотворительного фонда актера Константина Хабенского было собрано более 800 миллионов рублей на помощь больным детям. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Основная часть этих средств пошла на закупку лекарств и современного оборудования, обучение врачей и психологическую помощь детям. «Дети не боятся смерти, у них другие планы на жизнь. Поэтому если им помогать психологически, а не только медикаментозно, их будет гораздо проще лечить», — сказал Хабенский, выступая на Synergy Insight Forum в Москве.
По словам артиста, за прошедшие годы возглавляемый им фонд обеспечил оборудованием восемь федеральных медицинских центров и помог более 1700 детям с опухолями головного мозга.
«Каждый из 140 миллионов человек, проживающих в России, должен, несомненно, участвовать в благотворительности на регулярной основе. Благотворительность должна стать частью нашей ежедневной жизни. Отмечая в этом году десятилетний юбилей нашего Фонда, который мы начинали создавать вместе с моей женой Анастасией, хотел бы отметить, что готовность помогать другим должна быть предметом размышления каждого жителя России. Только тогда мы сможем сказать, что мы живем по правде и по совести», — заключил актер.
Фонд Хабенского был основал в 2008 году. Его цель — помогать детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.
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