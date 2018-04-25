Благотворительный фонд Хабенского за 10 лет собрал более 800 миллионов рублей

За десять лет работы благотворительного фонда актера Константина Хабенского было собрано более 800 миллионов рублей на помощь больным детям. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Основная часть этих средств пошла на закупку лекарств и современного оборудования, обучение врачей и психологическую помощь детям. «Дети не боятся смерти, у них другие планы на жизнь. Поэтому если им помогать психологически, а не только медикаментозно, их будет гораздо проще лечить», — сказал Хабенский, выступая на Synergy Insight Forum в Москве.

По словам артиста, за прошедшие годы возглавляемый им фонд обеспечил оборудованием восемь федеральных медицинских центров и помог более 1700 детям с опухолями головного мозга.

«Каждый из 140 миллионов человек, проживающих в России, должен, несомненно, участвовать в благотворительности на регулярной основе. Благотворительность должна стать частью нашей ежедневной жизни. Отмечая в этом году десятилетний юбилей нашего Фонда, который мы начинали создавать вместе с моей женой Анастасией, хотел бы отметить, что готовность помогать другим должна быть предметом размышления каждого жителя России. Только тогда мы сможем сказать, что мы живем по правде и по совести», — заключил актер.

Фонд Хабенского был основал в 2008 году. Его цель — помогать детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и скорее возвращаться к полноценной жизни.