В детском саду на 2-й улице Машиностроения рассказали о свойствах воздуха

В учебном корпусе «Кораблик» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 18 апреля было проведено открытое мероприятие «Воздух вокруг нас». Учащиеся старшей группы уточняли и закрепляли свои знания о свойствах воздуха путем экспериментирования.

— Роль опытно-экспериментальной деятельности в развитии детей дошкольного возраста очень велика. Детское экспериментирование имеет огромное значение для развития интеллектуальных способностей. Когда ребёнок слышит, видит и делает сам, усваивается всё прочно и надолго. Дошкольники учатся во время эксперимента ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путём, делать выводы. Большую радость, удивление дети испытывают от своих маленьких открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы, — рассказали в администрации школы.

Занятие проходило по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 5. (ео)