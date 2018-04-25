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В детском саду на 2-й улице Машиностроения рассказали о свойствах воздуха
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В детском саду на 2-й улице Машиностроения рассказали о свойствах воздуха 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В учебном корпусе «Кораблик» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 18 апреля было проведено открытое мероприятие «Воздух вокруг нас». Учащиеся старшей группы уточняли и закрепляли свои знания о свойствах воздуха путем экспериментирования.
— Роль опытно-экспериментальной деятельности в развитии детей дошкольного возраста очень велика. Детское экспериментирование имеет огромное значение для развития интеллектуальных способностей. Когда ребёнок слышит, видит и делает сам, усваивается всё прочно и надолго. Дошкольники учатся во время эксперимента ставить цель, решать проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их опытным путём, делать выводы. Большую радость, удивление дети испытывают от своих маленьких открытий, которые вызывают у них чувство удовлетворения от проделанной работы, — рассказали в администрации школы.
Занятие проходило по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 5. (ео)
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