На Опалихинской из окна многоэтажки выпал 10-летний ребёнок

Днём 25 апреля из окна дома по улице Опалихинской, 40 выпал ребёнок. На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ребёнка доставили в больницу, пытаясь спасти, но сделать этого не удалось, он скончался. Происшествие расследуют сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району СКР по Свердловской области.

— Поступило сообщение о гибели 10-летнего ребёнка, проводится доследственная проверка, но криминальной составляющей не усматривается, — сообщили E1.RU в пресс-службе свердловского СКР. — Тело ребёнка отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

С какого этажа упал ребёнок, неизвестно, но, по словам следователей, это была достаточно большая высота.