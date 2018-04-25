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На Опалихинской из окна многоэтажки выпал 10-летний ребёнок
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На Опалихинской из окна многоэтажки выпал 10-летний ребёнок 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Днём 25 апреля из окна дома по улице Опалихинской, 40 выпал ребёнок. На месте работают следователи, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ребёнка доставили в больницу, пытаясь спасти, но сделать этого не удалось, он скончался. Происшествие расследуют сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району СКР по Свердловской области.
— Поступило сообщение о гибели 10-летнего ребёнка, проводится доследственная проверка, но криминальной составляющей не усматривается, — сообщили E1.RU в пресс-службе свердловского СКР. — Тело ребёнка отправили на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти.
С какого этажа упал ребёнок, неизвестно, но, по словам следователей, это была достаточно большая высота.
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