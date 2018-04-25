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В Печатниках для юных артистов провели вокальный конкурс
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В Печатниках для юных артистов провели вокальный конкурс 

Управа района Печатники города Москвы 47 минут назад
Фото: Новые печатники
В дошкольном отделении школы №1256, расположенной на территории района Печатники, состоялся вокальный конкурс «Веселые звоночки». Информация об этом появилась на официальном портале образовательного учреждения.
«В мероприятии приняли участие дети из средних групп, старших групп и подготовительных групп дошкольных отделений корпуса №1 и корпуса №3. Детское творчество очень важно для развития и формирования личности ребёнка. Воспитанники под руководством музыкального руководителя подготовили красочные выступления», — говорится в сообщении.
Дополнительная информация на сайте школы: sch1256uv.mskobr.ru. (то)
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