Власти Коми планируют организовать летний отдых как минимум для половины детей региона

СЫКТЫВКАР, 25 апреля. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева /. Правительство Коми планирует провести организованный летний отдых как минимум для половины детей, проживающих в регионе, — это 56 тыс. человек, в том числе за счет социальных программ промышленных компаний-партнеров. Об этом сообщила в среду зампредседателя правительства республики — министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

"В республике проживает более 122 тыс. детей, наша важнейшая задача — максимально обеспечить их организованный отдых, оздоровление и досуг. Несмотря на то, что общий объем выделенных на эти цели средств на 4,8% меньше уровня 2017 года и составляет 304,44 млн рублей, мы планируем с учетом собственных социальных программ промышленных предприятий выйти на показатели прошлого года и охватить как минимум 56 тыс. детей, в том числе 16,5 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", — сказала она на заседании регионального правительства.

По словам министра, планируется, что более 40 тыс. детей примут лагеря с дневным пребыванием, организованные на базах школ, учреждений дополнительного образования и спорта. Более 6,8 тыс. детей отдохнут в девяти стационарных лагерях на территории Коми. Более 11 тыс. детей отправят в девять лагерей за пределами республики — в Анапу, Геленджик, в Кировскую и Вологодскую области, в том числе выделено 250 путевок для одаренных детей в международный детский центр «Артек», во всероссийские центры «Орленок» и «Смена».