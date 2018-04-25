Акция «Весну Победы в каждый дом» проходит на Подольской

До 28 апреля в районе Марьино на Подольской улице на базе детского клуба «Подросток» проходит патриотическая акция «Весну Победы в каждый дом».

Своими руками дети делают открытки в подарок ветеранам Великой Отечественной войны.

Мастер-классы продлятся до 28 апреля по адресу улица Подольская, 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Время работы клуба — с 14.00 до 19.00.

Открытки будут вручены ветеранам, участникам Великой Отечественной, а также детям войны. Акция проводится в «Подростке» ежегодно. (то)