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Акция «Весну Победы в каждый дом» проходит на Подольской
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Акция «Весну Победы в каждый дом» проходит на Подольской 

Управа района Марьино 42 минуты назад
Фото: Марьинский вестник
До 28 апреля в районе Марьино на Подольской улице на базе детского клуба «Подросток» проходит патриотическая акция «Весну Победы в каждый дом».
Своими руками дети делают открытки в подарок ветеранам Великой Отечественной войны.
Мастер-классы продлятся до 28 апреля по адресу улица Подольская, 25, кв. 1, станция метро «Марьино». Время работы клуба — с 14.00 до 19.00.
Открытки будут вручены ветеранам, участникам Великой Отечественной, а также детям войны. Акция проводится в «Подростке» ежегодно. (то)
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