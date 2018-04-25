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Родителям трудных подростков из Бутырского района рассказали о тонкостях общения с детьми
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Родителям трудных подростков из Бутырского района рассказали о тонкостях общения с детьми 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Шестое занятие программы учебно-практического курса «Эффективное общение родителей с детьми подросткового возраста» состоялось на днях в помещении центра социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Мероприятие провел психолог и специалист по работе с семьей отделения ранней профилактики семейного неблагополучия ГБУ ЦСПСиД «Родник».
На занятии участники рассмотрели причины и последствия рискованного поведения подростков, включая такие явления, как попытки самоповреждений и суицида. Также специалист обсудил с посетителями вопрос своевременной помощи родителям и самим подросткам со стороны служб, дружественных к молодежи.
Напомним, центр социальной помощи семье и детям «Родник» находится по адресу ул. Добролюбова, д. 29/16. (то)
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