Родителям трудных подростков из Бутырского района рассказали о тонкостях общения с детьми

Шестое занятие программы учебно-практического курса «Эффективное общение родителей с детьми подросткового возраста» состоялось на днях в помещении центра социальной помощи семье и детям «Родник» на Добролюбова. Мероприятие провел психолог и специалист по работе с семьей отделения ранней профилактики семейного неблагополучия ГБУ ЦСПСиД «Родник».

На занятии участники рассмотрели причины и последствия рискованного поведения подростков, включая такие явления, как попытки самоповреждений и суицида. Также специалист обсудил с посетителями вопрос своевременной помощи родителям и самим подросткам со стороны служб, дружественных к молодежи.

Напомним, центр социальной помощи семье и детям «Родник» находится по адресу ул. Добролюбова, д. 29/16. (то)