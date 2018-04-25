Ещё
Волонтер-поисковик «Лиза Алерт»: информация — наше все
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волонтер-поисковик «Лиза Алерт»: информация — наше все 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Волонтеры, занимающиеся поисками пропавших взрослых или детей, как один повторяют одну мантру: главный фактор успеха поиска — наличие и распространение информации. Участник окружного форума добровольцев Приволжского и Южного федеральных округов, который проходит в Саратове 23-26 апреля, руководитель добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» Константин Костырин рассказал, почему так важно иметь как можно больше сведений о пропавшем, кого искать сложнее всего и о чем обязательно нужно говорить со своими детьми.
История волонтерства Константина началась случайно, с интервью Ирины Воробьевой (Координатора «Лиза Алерт», журналиста радио «Эхо Москвы». — Прим. ред). Что-то в услышанном зацепило, захотелось узнать побольше о добровольцах, помогающих искать людей. Произошел тот самый случай, когда медиаволонтерство сработало на пять. В 2012 году, когда самого термина не существовало, а журналисты, умеющие повести за собой, уже были.
"С 2012 года, еще из Саратова, я стал активно следить за деятельностью «Лиза Алерт» в Москве, — рассказывает Константин. — Меня впечатлил масштаб проекта добровольческой организации, не смог усидеть, поехал в Москву и включился в работу сам". Волонтер-поисковик «Лиза Алерт»\: Информация — наше все  Потом будущий руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Константин Костырин вернулся в родной Саратов и начал собирать свою команду.
— Что запомнилось из практики больше всего?
— Был случай из разряда чудес: парень нашелся через два года. Была потеря памяти, оказался в другой части нашей необъятной родины. Я ездил убедиться, что это именно он, перед тем, как сообщить родителям.
А вообще запоминается, когда человека нашел именно ты. Дело коллективное, работает сразу много людей, и успех зависит от совокупности факторов.
Но когда сам первым видишь того, кого ищем, — это не забывается. В Саратове я находил дедушек, в Москве вытаскивал грибников.
В памяти остаются и резонансные поиски маленьких детей. Как правило, такие истории собирают очень много людей и держат всех на сильных эмоциях до самого финала. Хорошо, если он позитивный.
— Кого сложнее искать в городе?
— Тяжелее искать детей, конечно. С бабушками и дедушками есть отработанные схемы, и мы процентов на 70 можем предугадать их передвижение, зная что-то об их жизни.
Дети, извините за сленг, делятся на «бегунков» и «потеряшек». Бегунков тяжело и даже невозможно искать, если они сами сильно не хотят найтись.
С действительно потерявшимися маленькими детьми очень трудно морально — понимаешь, что каждый час это вопрос жизни и смерти.
Потерявшиеся в природной среде дети могут прожить несколько дней или несколько часов — зависит от места, погоды, одежды, возраста. В прошлом году мальчишку на пятый день нашли, слава богу, живым.
— То есть все-таки информация — главный фактор?
— Хороший опыт есть у ‘AMBER Alert'. Эта волонтерская организация с государственной поддержкой существует уже лет 30, наверное. В районе, где пропал ребенок (особенно если есть подозрение о похищении), сразу всем на телефон приходят оповещения в особом формате, работающем, даже если у телефона выключен звук. Сообщения постоянно выходят по телевизору, на радио, фото ребенка появляется на рекламных щитах.
Это еще и психологическое давление на похитителя. Очень эффективно.
В Саратове у нас был случай похищения, когда мы очень широко распространяли информацию и ребенка отпустили. То есть это работает.
Гораздо больше шансов найти человека, если подключаются все — СМИ, телефонные компании, рекламные агентства с местами наружной рекламы… чем больше, тем лучше.
— Каких людей вы ждете у себя в организации?
— Людей на основные задачи — да, но лишних у нас не бывает.
Больше всего нужны люди для работы с информацией — репосты в соцсетях, прозвоны. Это 90 процентов нашей работы. И делать ее может любой человек. У нас работают несколько инвалидов-колясочников, люди с другими физическими ограничениями. Информация — наше все.
Мы не пошлем человека без спецподготовки в лес или в колодец. Большая часть работы, повторюсь, — распространение информации и опрос, патрулирование улиц.
— О чем поговорить с ребенком, чтобы он не потерялся или его проще было бы найти?
— Периодически проговаривайте с ребенком ситуацию: ты потерялся в торговом центре, в городе, в толпе. Никуда бежать не нужно. Стой на месте, так родители найдут тебя быстрее.
Если страшно стоять одному, можно обратиться к милиционеру или к женщине с детьми (наименьший риск), сказать: я потерялся, постойте со мной.
С определенного возраста ребенок должен знать как зовут родителей и свой адрес.
Мы проводим для родителей специальные школы. Недавно провели всероссийскую акцию по 12 регионам «Родительское собрание Лизы Алерт».
Учитесь не теряться, друзья!
Если у вас есть истории о социальных волонтерах, присылайте их в нашу редакцию на электронную почту sn@rian.ru.
РИА Новости: последние новости
Болезнь и вера: дети не отвечают за грехи родителей Ирина Щ., 2000, Саратовская область В тюрьмах Багдада содержатся до 70 женщин, имеющих российское гражданство
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру22
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ24
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Киноляпы, которые никто не замечал
Как уходили знаменитости8
Новости партнеров
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение