Работа жительницы Котельников признана одной из лучших на всероссийском конкурсе

В музее Победы на Поклонной горе подвели итоги всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою», организованного благотворительным фондом Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Также состоялась церемония награждения победителей, в их числе — жительница Котельников Алена Новоян.

В музее Победы состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Спасибо маленькому герою». Работа ученицы 8 класса школы № 3 Алены Новоян была признана одной из лучших на конкурсе, которая отражает суть и дух темы детского героизма во время Великой Отечественной войны

Как рассказала Ирина Польникова, Алена Новоян провела журналистскую работу с воспоминаниями детей войны о первом дне Великой Победы. Глава Котельников отметила, что был проведен опрос четырех жителей городского округа, которые рассказали, как видели войну глазами детей и как встретили 9 Мая.

Приятно, что наших юных жителей интересует история своей страны, своего города. Отрадно, что они помнят о великих страницах нашей истории

— Ирина Польникова, глава Котельников.

Как рассказала сама Алена Новоян, ей близка история. Когда она слушала рассказы жителей, которые были еще маленькими детьми в годы Великой Отечественной войны, то попыталась передать их чувства.

Тогда их [детей] старались оградить от войны, но все же дети принимали в ней участие. Когда мне рассказывали о военных годах, были очень тяжелые чувства, поэтому свою работу я попыталась сделать легче и рассказать о счастливых моментах. Например, как именно они встречали первый День Победы

— Алена Новоян.

По окончании церемонии награждения состоялось возложение цветов к Вечному огню.

Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» проходил с 26 февраля по 15 апреля в рамках

историко-патриотического

проекта «Маленькие герои большой войны», посвященного подвигам детей в годы Великой Отечественной войны. Для участия в нем было подано более 1500 заявок из различных регионов страны: это рисунки, видеоролики, музыкальные произведения, журналистские и литературные работы. В состав жюри конкурса вошло руководство благотворительного фонда, ветераны Великой Отечественной войны, известные историки, художники, музыканты и другие.