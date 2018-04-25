В Новгородской области запустили проект по поддержке слепоглухих детей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 апреля. / ТАСС /. Проект по поддержке детей с одновременными нарушениями слуха и зрения запустили в Новгородской области. В его рамках открылся ресурсный образовательный кабинет для родителей слепоглухих детей и работающих с ними педагогов, сообщила в среду руководитель проекта Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Елена Ворошилова.

"Мы бы хотели, чтобы родитель четко знал, если у него ребенок с одновременным нарушением слуха и зрения, куда ему идти. Для этого в субъектах Российской Федерации создаются ресурсные центры или ресурсные кабинеты, где мы планируем этих специалистов квалифицированных готовить, чтобы создать условия для всесторонней поддержки слепоглухих детей и тех специалистов, которые будут с ними работать", — сказала Ворошилова на презентации проекта.

По информации пресс-центра правительства региона, сейчас в Новгородской области со слабослышащими и глухими детьми работает Адаптированная школа-интернат №4, со слепыми — Центр инклюзивного образования. Ресурсный кабинет, созданный на базе областного центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, объединит их возможности и выступит методическим центром. Предполагается, что каждый слепоглухой ребенок получит индивидуальную программу обучения.

"Определяя задачи ресурсного кабинета, мы исходили из потребностей, которые есть у педагогов и родителей. Родителей чаще всего интересует то, как с ребенком выстроить коммуникацию, как организовать дома доступную среду. Часто у педагогов недостаточно знаний о коррекционных технологиях для работы с детьми с одновременным нарушением слуха и зрения, и необходимо им эти знания дать", — пояснила Ворошилова.

Как сообщает министерство образования Новгородской области, в регионе проживает девять детей с одновременным нарушением слуха и зрения. По словам Ворошиловой, ресурсный кабинет в Великом Новгороде стал шестым по счету в России. Всего до конца года в стране планируется открыть 40 таких кабинетов.