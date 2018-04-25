ГИБДД предложила разрешить тратить маткапитал на автокресла

Часть материнского капитала, возможно, разрешат тратить на покупку детских автокресел и люлек. Это предложение ГИБДД должно способствовать снижению детского травматизма и смертности на дорогах.

Как отметил глава ГИБДД Михаил Черников , идея напрямую связана с пугающей статистикой. Только за 2017 год в России произошло более 19 000 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, причем 713 таких эпизодов закончилось для маленьких пассажиров летальным исходом (это количество, по словам руководителя главной дорожной инспекции, сравнимо с количеством учащихся целой общеобразовательной школы). Большая часть малолетних погибших (450 ребят) являлась пассажирами индивидуальных транспортных средств, которыми управляли взрослые, не позаботившиеся о безопасности перевозимых детей. А в этом году число детей, погибших из-за несоблюдения правил перевозки, уже достигло 70. К сведению, статистика по групповым перевозкам ребят, напротив, позитивная: за прошлый год и на начало этого ни один ребенок не погиб при организованной перевозке школьными автобусами.

По сравнению с общей суммой материнского капитала (453 026 рублей), часть средств, предназначенная для приобретения детского удерживающего устройства, будет незначительной.

— Взрослые должны обратить внимание на то, как они перевозят детей и какие условия для этого создают, — заявил Черников. — Цена кресла, в принципе, не столь велика, но качественное хорошее кресло все равно стоит денег. Есть семьи, которые не могут позволить себе приобрести его в момент рождения ребенка или на будущее.

Московские специалисты по транспортной безопасности предложили и еще одно нововведение: столичные перинатальные центры можно оборудовать автолюльками и детскими креслами для временного пользования (аренды). Это позволит молодым родителям из регионов позаботиться о безопасности своих чад в дороге до аэропорта или вокзала.

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