Ещё
ГИБДД предложила разрешить тратить маткапитал на автокресла
Далее:
Читайте также:
Ещё

ГИБДД предложила разрешить тратить маткапитал на автокресла 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Часть материнского капитала, возможно, разрешат тратить на покупку детских автокресел и люлек. Это предложение ГИБДД должно способствовать снижению детского травматизма и смертности на дорогах.
Как отметил глава ГИБДД Михаил Черников, идея напрямую связана с пугающей статистикой. Только за 2017 год в России произошло более 19 000 ДТП, в которых пострадали несовершеннолетние, причем 713 таких эпизодов закончилось для маленьких пассажиров летальным исходом (это количество, по словам руководителя главной дорожной инспекции, сравнимо с количеством учащихся целой общеобразовательной школы). Большая часть малолетних погибших (450 ребят) являлась пассажирами индивидуальных транспортных средств, которыми управляли взрослые, не позаботившиеся о безопасности перевозимых детей. А в этом году число детей, погибших из-за несоблюдения правил перевозки, уже достигло 70. К сведению, статистика по групповым перевозкам ребят, напротив, позитивная: за прошлый год и на начало этого ни один ребенок не погиб при организованной перевозке школьными автобусами.
По сравнению с общей суммой материнского капитала (453 026 рублей), часть средств, предназначенная для приобретения детского удерживающего устройства, будет незначительной.
— Взрослые должны обратить внимание на то, как они перевозят детей и какие условия для этого создают, — заявил Черников. — Цена кресла, в принципе, не столь велика, но качественное хорошее кресло все равно стоит денег. Есть семьи, которые не могут позволить себе приобрести его в момент рождения ребенка или на будущее.
Московские специалисты по транспортной безопасности предложили и еще одно нововведение: столичные перинатальные центры можно оборудовать автолюльками и детскими креслами для временного пользования (аренды). Это позволит молодым родителям из регионов позаботиться о безопасности своих чад в дороге до аэропорта или вокзала.
Источник
Карельские вести: последние новости
Детский садик на Ленинградской откроется на следующей неделе Мэрия Петрозаводска пообещала внимательно проверить все детские лагеря Врачи рассказали, какие предметы чаще всего глотают карельские дети
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру22
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ24
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Киноляпы, которые никто не замечал
Как уходили знаменитости8
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение