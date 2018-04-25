В рамках выставки «Животные в сказках» ребят научили делать книги

22 апреля в Дарвиновском музее для слабослышащих детей и их родителей в рамках выставки «Животные в сказках» был проведен мастер-класс «Книга секретов», на котором юные гости могли научиться создавать книги. Об этом сообщается на официальном сайте ГДМ.

Чтобы гости со знанием дела приступили к созданию книжки своими руками, сначала они прослушали увлекательную экскурсию по выставке. Ребята узнали историю старинных детских изданий с подвижными и объемными иллюстрациями, увидели раритетные книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины, привели в действие их хитроумные механизмы.

После экскурсии ребята совместно с родителями и сотрудниками библиотеки № 190 сделали миниатюрную книжку-сказку с яркими вырезными иллюстрациями и собственными рисунками, а при помощи особого кода, известного только им, зашифровали в ней текст послания.