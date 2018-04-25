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В рамках выставки «Животные в сказках» ребят научили делать книги
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В рамках выставки «Животные в сказках» ребят научили делать книги 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
22 апреля в Дарвиновском музее для слабослышащих детей и их родителей в рамках выставки «Животные в сказках» был проведен мастер-класс «Книга секретов», на котором юные гости могли научиться создавать книги. Об этом сообщается на официальном сайте ГДМ.
Чтобы гости со знанием дела приступили к созданию книжки своими руками, сначала они прослушали увлекательную экскурсию по выставке. Ребята узнали историю старинных детских изданий с подвижными и объемными иллюстрациями, увидели раритетные книги-театры, книги-панорамы и многоярусные книги-картины, привели в действие их хитроумные механизмы.
После экскурсии ребята совместно с родителями и сотрудниками библиотеки № 190 сделали миниатюрную книжку-сказку с яркими вырезными иллюстрациями и собственными рисунками, а при помощи особого кода, известного только им, зашифровали в ней текст послания.
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