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Детей разлучат с колясками
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Детей разлучат с колясками 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Минтранс разработал проект единых правил пользования метро. Пассажирам хотят запретить перевозить детей в детских колясках «в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах». Также в типовых правилах не оговорена возможность провозить в метро собак в намордниках. Проект правил выставят на обсуждение.
В Москве, напомним, правила проезда в метрополитене несколько отличаются от предложенных. Так, например, у нас запрещено провозить детей в колясках лишь на эскалаторах. Кроме того, в типовых правилах прописано, что пассажиры обязаны уступать места пассажирам с детьми, людям с инвалидностью и беременным женщинам. В правилах Московского метрополитена говорится лишь о том, что пассажиры должны быть взаимно вежливыми и уступать места этим категориям граждан.
Общественное обсуждение проекта типовых правил продлится до 8 мая.
— Предложенные правила вызывают у меня ряд вопросов. Главный таков — почему ребенка нельзя перевозить в коляске, — рассуждает координатор межрегиональной общественной организации «Союз пасса— жиров» Сергей Попов. — Очевидно, что ребенок должен быть на руках у матери, если она едет на эскалаторе. Ведь эскалатор может резко остановиться, коляска вырваться из рук, покатиться… Требование держать ребенка на руках на эскалаторе логично и обусловлено соображениями безопасности. Но почему ребенок должен быть на руках, если мама, скажем, идет по переходу между станциями? Получается, что в одной руке у нее ребенок, в другой сумка, а третьей рукой она будет толкать перед собой пустую коляску?
Что касается перевозки собак, то, по мнению эксперта, вопрос лучше «отдать на откуп» городам, где есть метрополитен. Пусть каждый город решает по-своему, в зависимости от ситуации.
— Вопрос, кто и на основании чего должен уступать место, тоже неоднозначен, — считает адвокат Анатолий Никишин. — По женщине не всегда видно, беременна она или нет. Да и инвалидность не всегда заметна. Я слабо представляю, чтобы беременная, например, начала трясти справкой от гинеколога, а инвалид — удостоверением, чтобы сесть. Вряд ли отношения пассажиров можно как-то юридически формализовать.
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