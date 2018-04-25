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В Слободском на 12-летнюю девочку с крыши упала глыба снега: ребенок получил травму плеча
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В Слободском на 12-летнюю девочку с крыши упала глыба снега: ребенок получил травму плеча 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
ЧП произошло во вторник, 24 апреля 2018 года, в Слободском. С крыши дома № 79 по улице Советской на 12-летнюю девочку упала снежная глыба со льдом.
Об этом сообщает портал progorod43.ru со ссылкой на мать пострадавшего ребенка.
Глыба сбила школьницу с ног, подняться девочке помогли прохожие. Ребенок сумел дойти до дома, там девочка все рассказала маме.
«Мы обратились в травматологию, диагностировали травму плечевого сустава. Чтобы найти виновных, я отправила запрос в администрацию города и написала заявление в прокуратуру. Если виновным лицам все сойдет с рук, наши дети и мы никогда не сможем ходить спокойно по улицам. На месте дочери мог быть каждый», — поделилась мама девочки.
Сейчас женщина ищет очевидцев, которые видели, как упала глыба и помогли ребенку встать. Если вы стали свидетелем происшествия на улице Советской, позвоните Елене Топоровой по телефону 8-909-138-41-47.
Фото (тематическое) — chistopol-rt.ru
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