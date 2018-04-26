Британский суд обрек двухлетнего ребенка на гибель

В Британии разворачивается тяжелая драма: несмотря на протесты родителей, тяжело больного ребенка отключили от системы жизнеобеспечения. Пациента были готовы лечить в Италии, но Высокий суд наложил запрет на его выезд.

23-месячный Альфи Эванс продолжает бороться за жизнь. Он страдает от дегенеративного неврологического заболевания, природа которого неизвестна.

Британские врачи умывают руки: согласно официальному заявлению, дальнейшее лечение «бесполезно» и «негуманно». В связи с этим было принято решение отключить систему поддержки жизнедеятельности. Подчеркнем — вопреки желанию протестам родителей.

Однако Альфи продолжает дышать самостоятельно. По словам его отца, ребенку дают кислород, но не более того.

Решение о прекращении поддержки жизнедеятельности было принято врачами детской больницы Адлер Хей еще в феврале. Родители Альфи Эванса обратились в суд, но иск был отклонен. В результате это было сделано директивно.

Дело получило широкий общественный резонанс. У малыша Альфи сформировалась целая группа поддержки: англичане пишут в соцсетях и пикетируют Адлер Хей. По ночам у дверей больницы проходят бдения: люди жгут свечи и молятся за спасение ребенка.

Свою помощь предложили итальянские врачи. В римской больнице Бамбино Джезу, которая связана с Ватиканом, готовы принять Альфи Эванса и попытаться ему помочь. Папа Римский уже не в первый раз взывает к британскому правосудию:

«Я снова обращаюсь с просьбой понять страдания родителей и дать им шанс использовать новые методы лечения для ребенка».

МИД Италии, в свою очередь, экстренно предоставил Альфи Эвансу гражданство. Более того, итальянское правительство берет на себя все расходы по транспортировке пациента. Однако британский суд остается непреклонным.

Пресс-служба госпиталя Адлер Хей пишет в Твиттере, что доктора не будут комментировать состояние Альфи «из уважения к его приватности». При этом, несмотря на протесты и присутствие полиции, «в больнице все спокойно».

Найти логичное объяснение происходящему не представляется возможным. Что это — сбой бюрократической системы или очередной пример извращенного европейского «гуманизма», который отдает предпочтение смерти над жизнью? Рассуждать об этом времени не остается: ребенок умирает.