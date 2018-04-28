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Малыш Альфи Эванс умер
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Малыш Альфи Эванс умер 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
По сообщению британских сми маленький мальчик 23 месяцев от роду, страдающий нейро-дегенеративным заболеванием, которое оказалось настолько сложным, что даже прославленные эксперты-неврологи не сумели поставить точный диагноз, умер сегодня. Это была быстро прогрессирующая и разрушающая головной мозг болезнь, из-за которой Альфи не мог глотать, нормально дышать, общаться, слышать и двигаться.
Верховный суд Лондона постановил, что ребенка нужно отключить от аппарата искусственного дыхания. Европейский суд по правам человека, в который обратились родители ребенка, оставил это решение в силе.
23 апреля его отключили от системы жизнеобеспечения. Однако он прожил еще пять дней. «Мой гладиатор опустил свой щит и получил свои крылья в 2 часа 30 минут утра. Мы убиты горем», — написал Том Эванс в Twitter.
Полная история Альфи Эванса
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