Малыш Альфи Эванс умер

По сообщению британских сми маленький мальчик 23 месяцев от роду, страдающий нейро-дегенеративным заболеванием, которое оказалось настолько сложным, что даже прославленные эксперты-неврологи не сумели поставить точный диагноз, умер сегодня. Это была быстро прогрессирующая и разрушающая головной мозг болезнь, из-за которой Альфи не мог глотать, нормально дышать, общаться, слышать и двигаться.

Верховный суд Лондона постановил, что ребенка нужно отключить от аппарата искусственного дыхания. Европейский суд по правам человека , в который обратились родители ребенка, оставил это решение в силе.

23 апреля его отключили от системы жизнеобеспечения. Однако он прожил еще пять дней. «Мой гладиатор опустил свой щит и получил свои крылья в 2 часа 30 минут утра. Мы убиты горем», — написал Том Эванс в Twitter.

Полная история Альфи Эванса