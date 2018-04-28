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В Британии умер мальчик, которому суд запретил лечиться в Италии
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В Британии умер мальчик, которому суд запретил лечиться в Италии 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
В больнице Ливерпуля умер тяжелобольной мальчик Альфи Эванс, родителям которого суд запретил везти ребенка на лечение в Италию, пишут местные СМИ.
«Наш малыш покинул нас сегодня ночью, в 2.30 (4.30 мск). Наши сердца разбиты. Благодарим всех за поддержку», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian заявление родителей.
Альфи Эванс, месяц не доживший до двухлетия, страдал дегенеративным заболеванием мозга.
Больше года он, находясь в коме, был подключен к системе жизнеобеспечения. Британские врачи считали, что мальчик безнадежен, тогда как итальянские врачи готовы были взять его на лечение.
В ходе многочисленных судебных процессов несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд, не разрешили везти мальчика в Италию, а 23 апреля отключили его от системы жизнеобеспечения и искусственной вентиляции легких.
Но даже после этого малыш не сдавался, начал дышать самостоятельно и прожил после отключения еще пять дней.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Британии разворачивается тяжелая драма: несмотря на протесты родителей, тяжело больного ребенка отключили от системы жизнеобеспечения.
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