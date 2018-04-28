В Британии умер мальчик, которому суд запретил лечиться в Италии

В больнице Ливерпуля умер тяжелобольной мальчик Альфи Эванс, родителям которого суд запретил везти ребенка на лечение в Италию, пишут местные СМИ.

«Наш малыш покинул нас сегодня ночью, в 2.30 (4.30 мск). Наши сердца разбиты. Благодарим всех за поддержку», — передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian заявление родителей.

Альфи Эванс, месяц не доживший до двухлетия, страдал дегенеративным заболеванием мозга.

Больше года он, находясь в коме, был подключен к системе жизнеобеспечения. Британские врачи считали, что мальчик безнадежен, тогда как итальянские врачи готовы были взять его на лечение.

В ходе многочисленных судебных процессов несколько судебных инстанций, включая Апелляционный суд, не разрешили везти мальчика в Италию, а 23 апреля отключили его от системы жизнеобеспечения и искусственной вентиляции легких.

Но даже после этого малыш не сдавался, начал дышать самостоятельно и прожил после отключения еще пять дней.