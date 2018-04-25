Большой Детский Хор Радио и Телевидения России объявил конкурс

Большой Детский Хор Радио и Телевидения России ( ВГТРК ) объявил конкурсный набор детей 6–14 лет с музыкальным слухом и голосом.

Прослушивания пройдут 19 и 20 мая с 11:00 до 14:00 по адресу улица Малая Никитская, дом 24, здание Государственного Дома Звукозаписи. Справки можно получить по телефону 8— (916)-690-49-60.

Детский хор радио и телевидения России — это коллектив хористов из трех возрастных групп: подготовительной (с 5 лет), младшей (с 7 до 10 лет) и старшей (с 11 до 15 лет). Художественный руководитель хора — заслуженный работник культуры Елена Шумилова.

Занимаются дети три раза в неделю по два часа. С 2007 года, помимо хоровых занятий, они уделяют внимание урокам cценического движения, где преподаются основные навыки хореографии.

В репертуаре коллектива есть произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Баха и других композиторов. Но визитной карточкой коллектива считаются песни классиков жанра: Шаинского, Крылатова, Чичкова, АПахмутовой, Журбина, Тухманова, чьи песни уже много лет исполняют российские дети.