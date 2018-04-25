Ещё
Большой Детский Хор Радио и Телевидения России объявил конкурс
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большой Детский Хор Радио и Телевидения России объявил конкурс 

Москва24 33 минуты назад
Фото: Москва24
Большой Детский Хор Радио и Телевидения России (ВГТРК) объявил конкурсный набор детей 6–14 лет с музыкальным слухом и голосом.
Прослушивания пройдут 19 и 20 мая с 11:00 до 14:00 по адресу улица Малая Никитская, дом 24, здание Государственного Дома Звукозаписи. Справки можно получить по телефону 8— (916)-690-49-60.
Детский хор радио и телевидения России — это коллектив хористов из трех возрастных групп: подготовительной (с 5 лет), младшей (с 7 до 10 лет) и старшей (с 11 до 15 лет). Художественный руководитель хора — заслуженный работник культуры Елена Шумилова.
Занимаются дети три раза в неделю по два часа. С 2007 года, помимо хоровых занятий, они уделяют внимание урокам cценического движения, где преподаются основные навыки хореографии.
В репертуаре коллектива есть произведения Чайковского, Рахманинова, Глинки, Баха и других композиторов. Но визитной карточкой коллектива считаются песни классиков жанра: Шаинского, Крылатова, Чичкова, АПахмутовой, Журбина, Тухманова, чьи песни уже много лет исполняют российские дети.
Москва24: последние новости
Московские школьники вновь отдохнут по программе "Московская смена" Москва 24 покажет, как и где дети смогут отдохнуть этим летом Пожарные посты могут ввести в детских лагерях Подмосковья
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Садальский предрек конец карьеры Галкина‍ на ТВ31
Кинозвезды, лица которых вы никогда не видели1
Как уходили знаменитости8
Киноляпы, которые никто не замечал
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение