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Врача будут судить за смерть новорожденного в Ростовской области
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Врача будут судить за смерть новорожденного в Ростовской области 

АиФ Ростов 31 минуту назад
Фото: АиФ Ростов
Завотделением акушерства и гинекологии ЦРБ Чертковского района Ростовской области будут судить за смерть новорожденного ребенка.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, врачу инкриминируется ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый в ходе принятия родов своевременно не поставил диагноз, а также принял запоздалое решение о проведении кесарева сечения.
Это привело к рождению ребенка в состоянии асфиксии, а впоследствии и к его смерти.
В настоящее время дело врача направлено в суд для рассмотрения по существу.
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