Врача будут судить за смерть новорожденного в Ростовской области

Завотделением акушерства и гинекологии ЦРБ Чертковского района Ростовской области будут судить за смерть новорожденного ребенка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, врачу инкриминируется ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в июле 2017 года обвиняемый в ходе принятия родов своевременно не поставил диагноз, а также принял запоздалое решение о проведении кесарева сечения.

Это привело к рождению ребенка в состоянии асфиксии, а впоследствии и к его смерти.

В настоящее время дело врача направлено в суд для рассмотрения по существу.