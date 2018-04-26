Руководство прокомментировало информацию о клопах в палатах больницы во Владивостоке

Родители детей, проходивших лечение в Краевой детской клинической больнице №1 во Владивостоке, возмущены состоянием лечебного заведения ‐ в больнице есть клопы и тараканы. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на источник.

В комментарии изданию руководство больницы сообщило, что клопы были, но были замечены лишь один раз.

После жалобы матери малыша на укусы клопами медперсонал принял все необходимые в такой ситуации меры. Детей перевели в другую палату и провели санобработку.

Подчеркну, что кроме этого единичного случая, других обращений и жалоб на укусы не поступало

— замглавврача по эпидемиологическим вопросам КДКБ № 1 Алексей Прушинский.

Представитель медучреждения отметил, что в Краевой детской клинической больнице № 1 строго следят за саннормами.