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Руководство прокомментировало информацию о клопах в палатах больницы во Владивостоке
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Руководство прокомментировало информацию о клопах в палатах больницы во Владивостоке 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Родители детей, проходивших лечение в Краевой детской клинической больнице №1 во Владивостоке, возмущены состоянием лечебного заведения ‐ в больнице есть клопы и тараканы. Об этом сообщил сайт DEITA.RU со ссылкой на источник.
В комментарии изданию руководство больницы сообщило, что клопы были, но были замечены лишь один раз.
После жалобы матери малыша на укусы клопами медперсонал принял все необходимые в такой ситуации меры. Детей перевели в другую палату и провели санобработку.
Подчеркну, что кроме этого единичного случая, других обращений и жалоб на укусы не поступало
— замглавврача по эпидемиологическим вопросам КДКБ № 1 Алексей Прушинский.
Представитель медучреждения отметил, что в Краевой детской клинической больнице № 1 строго следят за саннормами.
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