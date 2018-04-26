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Более 600 юных пациентов из Спасска-Дальнего осмотрели врачи «Заботы»
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Более 600 юных пациентов из Спасска-Дальнего осмотрели врачи «Заботы» 

АиФ-Владивосток 23 минуты назад
Фото: АиФ-Владивосток
Детский состав медицинского автопоезда «Забота» продолжает служебные командировки по Приморью. В пятницу, 20 апреля, передвижная поликлиника прибыла в город Спасск-Дальний, где пробудет до 30 апреля.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, за первые четыре дня работы к специалистам обратилось более 600 ребят и их родителей.
«Спасск и Спасский район — это территории, где наш автопоезд всегда ждут. В прошлом году на приеме у специалистов «Заботы» побывали более 2,5 тысяч ребят», — сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин.
Врачи, работающие в бригаде автопоезда, отмечают, что сельские и городские ребята отличаются по здоровью.
«В городе, как и в прошлом году, много ортопедических патологий. Из трех детей, которых принимают врачи, у двоих точно есть ортопедические проблемы», — сообщили в «Заботе».
Врачи подчеркивают, что это не врожденные заболевания, а приобретенные в результате неправильного сидения за школьными партами, неправильно подобранной обуви, а также низкой физической активности.
Врачи отмечают, что в городе у детей чаще встречаются заболевания хирургического и офтальмологического профилей, а вот сельским детям нужно чаще показываться стоматологам и неврологам.
В департаменте здравоохранения напоминают, что обратиться за консультацией к специалистам могут все желающие при наличии полиса ОМС и свидетельства о рождении.
«В нашей передвижной поликлинике дети могут пройти полный медицинский осмотр, а в случае необходимости получить направление к краевым специалистам во Владивосток», — напоминают ведомстве.
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