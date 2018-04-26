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Владелец овчарки заплатит 60 тыс. рублей пострадавшим детям
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Владелец овчарки заплатит 60 тыс. рублей пострадавшим детям 

ProOren 1 час назад
В суде Оренбургского района рассмотрели иск о компенсации морального вреда после укуса собаки.
В ходе рассмотрения дела установлено, что владелец немецкой овчарки нарушил правила содержания домашних животных: спустил собаку с поводка и не надел на нее намордник. В результате она напала на двух малолетних детей и укусила мальчика за кисть руки, а девочку — в лицо и конечности. Некоторое время они провели в стационаре.
Решением суда в пользу истца, которая действовала в интересах своих детей, взыскана компенсация морального вреда в размере 30 тыс. рублей в пользу каждого ребенка. Решение вступило в законную силу.
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