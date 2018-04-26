В Ханты-Мансийске появились списки на места в детские сады

На сайте администрации Ханты-Мансийска появились график выдачи направлений в детские сады. С 14 мая родители смогут получить направления в детские дошкольные организации.

В мае получат направления в детские сады дети, родившиеся с 1 марта 2012 до конца 2016 года. Многим место в детских садах предлагают уже в полтора года.

Начинается выдача направлений со льготной категории граждан. Первый день выдачи направлений для «льготников» — 14 мая. Участники общей очереди получат направления после 20 мая. Крайний день выдачи — 7 июня.

Чтобы понять, в какой день приходить за направлением, необходимо в городском департаменте образования узнать порядковый номер вашего ребенка в очереди. Далее в столбце «№ в Реестре очередности» найти этот порядковый номер, напротив которого будет указана дата и время. В это время нужно будет с определенными документами (паспорт и свидетельство о рождении, а также прописка) подойти по адресу ул. Чехова, д.71, каб. 100.

Отметим, что в этом году порядок получения мест в детских садах немного упростился. Родителям предлагают на выбор три детских сада, находящихся поблизости к вашему месту прописки.

Напомним, в предыдущие годы родители буквально штурмовали департамент образования, чтобы получить место в нужном саду. Очередь занимали с ночи, записывались в особые тетрадки, чтобы не пропустить никого вне очереди.