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В Ханты-Мансийске появились списки на места в детские сады
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В Ханты-Мансийске появились списки на места в детские сады 

АиФ Югра 44 минуты назад
Фото: АиФ Югра
На сайте администрации Ханты-Мансийска появились график выдачи направлений в детские сады. С 14 мая родители смогут получить направления в детские дошкольные организации.
В мае получат направления в детские сады дети, родившиеся с 1 марта 2012 до конца 2016 года. Многим место в детских садах предлагают уже в полтора года.
Начинается выдача направлений со льготной категории граждан. Первый день выдачи направлений для «льготников» — 14 мая. Участники общей очереди получат направления после 20 мая. Крайний день выдачи — 7 июня.
Чтобы понять, в какой день приходить за направлением, необходимо в городском департаменте образования узнать порядковый номер вашего ребенка в очереди. Далее в столбце «№ в Реестре очередности» найти этот порядковый номер, напротив которого будет указана дата и время. В это время нужно будет с определенными документами (паспорт и свидетельство о рождении, а также прописка) подойти по адресу ул. Чехова, д.71, каб. 100.
Отметим, что в этом году порядок получения мест в детских садах немного упростился. Родителям предлагают на выбор три детских сада, находящихся поблизости к вашему месту прописки.
Напомним, в предыдущие годы родители буквально штурмовали департамент образования, чтобы получить место в нужном саду. Очередь занимали с ночи, записывались в особые тетрадки, чтобы не пропустить никого вне очереди.
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