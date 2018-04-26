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По мнению медиков, в Красноярске почти нет здоровых детей
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По мнению медиков, в Красноярске почти нет здоровых детей 

АиФ Красноярск 28 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Врачи Красноярска обследовали учащихся 5-х классов школы №149 и пришли к неутешительному выводу: только у 10 человек из 144 проверенных нет проблем со здоровьем.
«Сегодня почти нет здоровых детей. У 129,9% школьников наблюдаются функциональные нарушения. Это значит, что на одного ребенка приходится более одного нарушения», — отметила врач-педиатр Елена Животова.
Исследование показало, что у 47% школьников имеются хронические заболевания. Также отмечается рост нарушений со стороны костно-мышечной системы: нарушение осанки в 1,2 раза, сколиоза почти в 3 раза, избыток массы тела больше в 1,2 раза, дефицит массы тела меньше в 1,5 раза, нарушение остроты зрения — миопия, астигматизм. Кроме того, у большинства детей выявлено плоскостопие. Исследование показало, что среди учеников наблюдается тенденция к значительному увеличению малышей с выявленной полой стопой.
Напомним, в прошлом году специалисты Роспотребнадзора заявили, что число абсолютно здоровых детей в России не превышает 12%.
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