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В Красноярске до конца месяца разморозят очередь в детские сады
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В Красноярске до конца месяца разморозят очередь в детские сады 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Само же комплектование групп продлится до 1 сентября.
По итогам распределения родители увидят либо новую позицию ребёнка в очереди, либо статус «Скомплектован» с указанием конкретного учреждения. Семьям дается 10 дней, чтобы дать согласие или отказаться от предложенного места. Напомним, что при отказе ребёнок возвращается в очередь.
«Выдача направлений начнётся с 1 июня. Весь пакет документов для зачисления необходимо предоставить в дошкольное учреждение в течение 60 календарных дней со дня получения, в противном случае документ будет аннулирован», — отмечает руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.
Кстати, в ближайшее время будет организована горячая линия по вопросам комплектования детских садов. Специалисты расскажут о сроках выдачи направлений, способах обмена одного садика на другой, перспективе получения места в приоритетном учреждении и правилах приема детей в частные сады.
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