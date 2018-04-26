На Дону осудят врача, обвиняемого в смерти новорожденного ребенка

В Чертковском районе Ростовской области акушера-гинеколога обвиняют в причинении смерти по неосторожности. 28 июля прошлого года он принимал роды у пациентки, но новорожденный ребенок задохнулся и погиб.

— Заведующий отделением акушерства и гинекологии вовремя не поставил диагноз беременной женщине, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Пациентке нужно было сделать кесарево сечение, однако такое решение врач принял слишком поздно: ребенок погиб от недостатка кислорода.

Подсудимому грозит до трех лет лишения свободы.