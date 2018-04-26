Под Кувандыком дети разгромили кладбище

Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения памятников на кладбище под Кувандыком.

О происшествии в поселке Кашкук сообщил правоохранителям местный житель. По его словам, неизвестные разрушили несколько десятков надгробных памятников. На земле оказались 45 памятников, некоторые из них были разбиты.

По подозрению в совершении нарушения были задержаны четверо школьников в возрасте от 9 до 11 лет. Они будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД региона. Родителям юных нарушителей грозит ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.