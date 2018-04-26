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Под Кувандыком дети разгромили кладбище
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Под Кувандыком дети разгромили кладбище 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Сотрудники полиции проводят проверку по факту повреждения памятников на кладбище под Кувандыком.
О происшествии в поселке Кашкук сообщил правоохранителям местный житель. По его словам, неизвестные разрушили несколько десятков надгробных памятников. На земле оказались 45 памятников, некоторые из них были разбиты.
По подозрению в совершении нарушения были задержаны четверо школьников в возрасте от 9 до 11 лет. Они будут поставлены на учет в подразделении по делам несовершеннолетних, сообщает УМВД региона. Родителям юных нарушителей грозит ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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