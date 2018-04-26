Семья, в которой родилась тройня, получит господдержку

Первую за последние два года тройню выписали из Ярославского перинатального центра. Счастливыми родителями двух мальчиков и девочки стали Светлана Андрей Смирновы . Малыши появились на свет 2 февраля, но из-за экстремально низкого веса все это время они находились под постоянным наблюдением медиков.

Мама Светлана — главный специалист прокуратуры Ярославской области, папа работает на Ярославском моторном заводе . Они говорят, что это самый счастливый день в их жизни.

— В последние годы в ярославских семьях чаще появляются вторые и третьи дети. Доля повторных рождений у женщин нашего региона увеличилась с 35,1 процента в 2006 году до 58,1 процента в 2017-м, — сообщил заместитель председателя Правительства области Игорь Селезнев . — Отрадно, что с 2013 года уровень рождаемости стабилизировался. Так, в прошлом году родился 13321 ребенок. Больше стало и многодетных семей. По состоянию на 1 января этого года в области их 10344.

В соответствии с указом губернатора за счет средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» семья Смирновых может получить материальную помощь в размере 1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, Светлана Смирнова имеет право на получение государственного сертификата на материнский капитал в размере 453026 рублей. Всего за последние годы в регионе в 26 семьях родились одновременно трое детей, 20 из них получили адресную материальную помощь на улучшение жилищных условий.

— Из федерального и областного бюджетов Смирновы единовременно получат пособия при рождении на каждого ребенка в размере 15512 рублей, единовременные выплаты, и ежемесячно семье будет выплачиваться сумма в размере более чем 65 тысяч рублей, — рассказала начальник управления по социальной и демографической политике Марина Башмашникова.

Справка

С 1 января 2018 года Федеральным законом от 28 декабря 2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» введена новая мера социальной поддержки — ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.

Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении (усыновлении) первого ребенка выплачивается органами социальной защиты населения до достижения ребенком возраста 1,5 лет и составляет в Ярославской области 9547 рублей. Выплата назначается семьям с доходами на одного члена семьи в размере не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе: 10429 рублей * 1,5 = 15643 рубля на одного члена семьи.

Адресная ежемесячная денежная выплата на второго ребенка (рожденного, усыновленного) до достижения им возраста 1,5 лет из средств материнского капитала назначается семьям с доходами на одного члена семьи в размере не более 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения в Ярославской области: 10429 рублей * 1,5 = 15643 рубля на одного члена семьи. Также материнский капитал может быть направлен на оплату услуг дошкольного образования (оплату ухода и присмотра за ребенком с двухмесячного возраста). Размер материнского капитала в 2018 году составит 453026 рублей. За выплатой семьям необходимо обращаться в органы Пенсионного фонда по месту жительства.

С 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года семьи, в которых родится второй или третий ребенок, смогут рассчитывать на специальную программу ипотечного кредитования — субсидирование государством ипотечной процентной ставки сверх 6 процентов годовых при покупке жилья на первичном рынке (в строящихся, построенных домах) или рефинансирование ранее выданных таких кредитов. Срок субсидирования для семей, в которых родился второй ребенок, составит 3 года, для семей, в которых родился третий ребенок, — 5 лет.