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Жительница Химок подала крупный иск к McDonald's за падение ребенка на скользком полу
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Жительница Химок подала крупный иск к McDonald's за падение ребенка на скользком полу 

Москва24 2 часа назад
Фото: Москва24
Жительница Химок требует с McDonald's 230 тысяч рублей из-за того, что ее ребенок упал в ресторане на скользком полу. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя Замоскворецкого суда.
В своем иске женщина заявила, что пришла в McDonald's в одном из торговых центров Химок вместе со своим маленьким сыном. При этом на полу ресторана было что-то разлито. Ребенок поскользнулся и получил травму головы.
В результате посетительница потребовала взыскать с ресторана 200 тысяч рублей за моральный вред, а также расходы на юриста в размере 30 тысяч рублей.
Отмечается, что судебные слушания по этому делу состоятся 17 мая.
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