Жительница Химок подала крупный иск к McDonald's за падение ребенка на скользком полу

Жительница Химок требует с McDonald's 230 тысяч рублей из-за того, что ее ребенок упал в ресторане на скользком полу. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на представителя Замоскворецкого суда.

В своем иске женщина заявила, что пришла в McDonald's в одном из торговых центров Химок вместе со своим маленьким сыном. При этом на полу ресторана было что-то разлито. Ребенок поскользнулся и получил травму головы.

В результате посетительница потребовала взыскать с ресторана 200 тысяч рублей за моральный вред, а также расходы на юриста в размере 30 тысяч рублей.

Отмечается, что судебные слушания по этому делу состоятся 17 мая.