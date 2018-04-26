Жительница Химок требует с McDonald's 230 тыс. руб. после падения ее ребенка на скользком полу 

Об этом сообщила Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.
«В исковом заявлении женщина поясняет, что находилась вместе со своим малолетним ребенком в одном из торговых центров в Химках. На полу ресторана «Макдональдс» было что-то разлито, ее ребенок поскользнулся и получил травму головы. Она просит взыскать компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. и представительские расходы 30 тыс. руб.», — рассказала она.
Судебное заседание назначено на 17 мая 2018 г.