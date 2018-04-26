«Повышение цен существенно»: власти объяснили, зачем подняли плату за питание в детсадах

Новосибирцы будут платить за питание своих детей в детсадах на 20-40 рублей больше — после проверок Роспотребнадзора власти решили покупать более качественные продукты.

«Одна из причин по неисполнению норм СанПиН — то, что за 80 рублей в день невозможно исполнить дневной рацион для обеспечения полноценного питания, определили стоимость в 100 и 120 рублей. Были проанализированы продукты, молочные, овощи, мясо. Департаментом образования подготовлено письмо руководителям детсадов, передано предписание о соблюдении норм», — рассказала начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Юлия Зуева.

Она отметила, что при этом рацион питания останется прежним. «Мы, конечно, понимаем, что повышение цен существенно, но мы понимаем, что для нас главное это обеспечить детей качественным питанием», — сказала Юлия Зуева.

Новая плата за питание в детских садах составит 100 рублей в день на ребёнка до трёх лет и 120 рублей на ребёнка старше трёх лет. До этого она составляла 80 рублей в день. Кроме того, для малоимущих и многодетных семей стоимость одного дня в детсаду составит 50 и 60 рублей — для детей до трёх лет и старше трёх лет соответственно. Дети штатных работников муниципальных образовательных организаций города, как и дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и сироты обучаются в детсадах бесплатно.

В конце прошлого год Роспотребнадзор обнаружил дефицит мяса, молока, сыра и других продуктов в меню детских садов.