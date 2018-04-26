Ещё
«Повышение цен существенно»: власти объяснили, зачем подняли плату за питание в детсадах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Повышение цен существенно»: власти объяснили, зачем подняли плату за питание в детсадах 

ngs.ru 29 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирцы будут платить за питание своих детей в детсадах на 20-40 рублей больше — после проверок Роспотребнадзора власти решили покупать более качественные продукты.
«Одна из причин по неисполнению норм СанПиН — то, что за 80 рублей в день невозможно исполнить дневной рацион для обеспечения полноценного питания, определили стоимость в 100 и 120 рублей. Были проанализированы продукты, молочные, овощи, мясо. Департаментом образования подготовлено письмо руководителям детсадов, передано предписание о соблюдении норм», — рассказала начальник управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии Юлия Зуева.
Она отметила, что при этом рацион питания останется прежним. «Мы, конечно, понимаем, что повышение цен существенно, но мы понимаем, что для нас главное это обеспечить детей качественным питанием», — сказала Юлия Зуева.
Новая плата за питание в детских садах составит 100 рублей в день на ребёнка до трёх лет и 120 рублей на ребёнка старше трёх лет. До этого она составляла 80 рублей в день. Кроме того, для малоимущих и многодетных семей стоимость одного дня в детсаду составит 50 и 60 рублей — для детей до трёх лет и старше трёх лет соответственно. Дети штатных работников муниципальных образовательных организаций города, как и дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и сироты обучаются в детсадах бесплатно.
В конце прошлого год Роспотребнадзор обнаружил дефицит мяса, молока, сыра и других продуктов в меню детских садов.
ngs.ru: последние новости
Увязли, как в болоте: грузовик порвал трос, пока вытаскивал машины из ямы у детского сада Власти подняли плату за питание в детских садах Новосибирска Искали всю ночь: в лесу под Новосибирском заблудилась мать с ребёнком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киноляпы, которые никто не замечал17
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру23
Как уходили знаменитости10
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Видео
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
10:45
За каких звёзд сыграли дублеры
Кино
12:15
Как создают звуковые эффекты в кино
Кино
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
10:13
Киноляпы, которые никто не замечал
Кино
10:02
Открыт секрет: зачем Микки-Маусу перчатки
Кино
04:32
Звездам Голливуда измерили важный показатель
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение