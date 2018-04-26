Выездная бригада врачей заработает в новой поликлинике в Балашихе с мая

Выездная бригада узкопрофильных детских врачей начнет работу в поликлинике в микрорайоне Дзержинского Балашихи в мае, сообщил заведующий поликлиникой №5 Сергей Зинченко

Новую поликлинику с детским и взрослым отделением открыли в микрорайоне Дзержинского в марте 2018 года. Застройщиком медучреждния выступила Росгвардия, после чего поликлиника была передана городскому округу.

В мае будет организована работа выездной бригады детских узкопрофильных врачей — офтальмолога, отоларинголога, невролога и хирурга в детском отделении поликлиники № 5 в микрорайоне Дзержинского Балашихи. Медики будут приезжать в поликлинику и осматривать детей

— Сергей Зинченко.

С начала работы поликлиники медработники успели принять более тысячи детей. В настоящее время в детском отделении работают пять педиатров, массажист, психолог и лаборант.

Строительство поликлиники в микрорайоне Дзержинского началось в 2012 году. Взрослое отделение рассчитано на 240 посещений в смену, к нему прикреплено более 15 тысяч жителей. Детское отделение рассчитано на 200 посещений в смену и обслуживает свыше 6 тысяч детей.

Новый онкорадиологический центр в Балашихе принял первых пациентов, сейчас в нем проходят лечение 50 человек.