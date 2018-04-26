Фестиваль конструкторов в «Эврика-парке»

В «Эврика-парке» пройдет фестиваль, на котором дети и взрослые смогут собирать конструкторы сколь угодно долго.

В эти дни на площадке будет более 85 видов конструкторов (от мягких кубиков до электронных) со всего мира для детей и взрослых от 1 до 101 года. Каждый конструктор будет в нескольких комплектах, чтобы у всех была возможность поиграть в то, что понравилось.

Будет организована специальная детская площадка для детей от 1 года до 4 лет. На ней найдутся только конструкторы с крупными деталями, сертифицированные как 1+. Их невозможно проглотить, они созданы именно для маленьких детей.

Фестиваль начинается в 9.00 и заканчивается в 20.00 Дешевле всего можно прийти, записавшись на сайте заранее на льготные сеансы в 9 утра и в 16 часов дня, или собрав группу в 10 человек в любое время работы фестиваля, записавшись заранее по телефону 8-985-147-59-52.

При оплате индивидуального посещения через сайт заранее: детский билет — 200 рублей, взрослый (с 16 лет) — 100 рублей. До 3 лет — бесплатно. В день посещения при оплате через кассу: детский билет — 300 рублей, взрослый (с 16 лет) — 200 рублей. До 3 лет — бесплатно.

Абонемент на 4 посещения (на двоих) — 1000 рублей. Абонемент действует в течение 3 месяцев с момента покупки. Абонемент можно приобрести у администратора.