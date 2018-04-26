В Ясеневе прошла городская акция «Миллион деревьев»

Местные жители высадили деревья и кустарники возле дома № 5 на проезде Карамзина. Среди участников акции были, в основном, пенсионеры и родители с детьми, ведь в этот раз посадки проходили в рабочее время.

Жители района уверены, что все деревья, посаженные в этот день приживутся, и будут радовать детей и взрослых.

Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» подготовил к мероприятию замечательную программу. Деревья сажали под музыку. А потом ясеневцы смогли поучаствовать в викторине, где за каждый правильный ответ на экологическую или историческую тему выдавался небольшой приз. Напоследок юные циркачи из студии Александра Галдина порадовали зрителей своим мастерством.