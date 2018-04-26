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Для заплывов в бассейне справка не нужна
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Для заплывов в бассейне справка не нужна 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Испортить хорошее настроение от предвкушения посещения бассейна может требование предъявить справку о состоянии здоровья.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании «АльфаСтрахование», согласно СанПиН 2121188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества», взрослым такой документ не нужен. Справку могут попросить только при возникновении в населенном пункте неблагоприятной санэпидситуации в городе — именно в этом случае бассейн обязан затребовать ее у посетителей.
Обязательно иметь справку должны дети до 12 лет и пенсионеры старше 70 лет. В ней содержатся допуск врача к занятиям в бассейне, результаты анализов на энтеробиоз и яйца глист.
Большинство бассейнов для взрослых продолжают требовать этот документ по опыту прошлых лет или «на всякий случай». Зачастую таким образом они просто зарабатывают, отправляя посетителей без справок на обследование в соседнюю комнату к своим врачам получать документ за деньги. Очевидно, что анализ на гельминтоз в таких условиях провести нельзя, и процедура носит формальный характер.
За незаконное требование справки предусмотрена штрафа (ч.1 ст.14.4, ч.2 ст.14.8 КоАП РФ). В данном случае посетитель бассейна имеете право написать заявление в Роспотребнадзор о ненадлежащем качестве исполнения услуг или даже обратиться в суд для взыскания компенсации за моральный ущерб.
Однако справка нужна в тех местах, где купаются дети. То есть в бассейнах, где плавают и дети, и взрослые, справку могут попросить на законных основаниях.
В «АльфаСтрахование-ОМС» напоминают, что справку ребенку или взрослому может выписать терапевт по месту жительства или любой другой врач на основании анализов. Документ оформляется за плату. Бесплатным он может быть при наличии назначения лечащего врача. В таком случае должно быть заключение с перечнем мероприятий по реабилитации, где будет прописано и посещение бассейна.
Воспитанники детских садов и школьники проходят обследования в обязательном порядке. Для получения справки в бассейн достаточно обратиться к педиатру, который выдаст направления на анализы и на их основании оформит необходимый документ.
Платные медицинские центры также могут выписать справку после сдачи нужных анализов или формального осмотра.
"Флюрографическое обследование, на которое иногда направляют пациентов, к справке для бассейна не имеет никакого отношения. Справка должна содержать печать выдавшего ее учреждения, именную печать врача и его подпись. Для взрослых срок действия справки не будет превышать полгода, как и для детей, но родителям не стоит забывать, что анализ на яйца гельминтов детям придется пересдавать каждые три месяца. Справку могут не выдать, если есть инфекции, заболевания глаз, лор-органов или кожи. Кроме того, беременным женщинам перед посещением бассейна стоит посоветоваться с гинекологом, а родителям грудных детей — с врачом-педиатром", — говорит директор по региональному управлению ООО «АльфаСтрахование-ОМС» Светлана Бабарыкина
Все возникающие вопросы можно задать страховым представителям «АльфаСтрахование-ОМС» по круглосуточной бесплатной горячей линии 8-800-555-10-01, через сайт www.alfastrahoms.ru или при личном визите в любой офис компании на территории 13 субъектов РФ.
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