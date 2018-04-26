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Как попасть к детскому аллергологу в Краснокамске?
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Как попасть к детскому аллергологу в Краснокамске? 

АиФ Пермь 59 минут назад
Фото: АиФ Пермь
У нас в детской поликлинике в Краснокамске нет аллерголога, и мы не можем выяснить, на что у пятилетнего сына аллергия. Тесты на аллергены стоят очень дорого. Как нам их пройти бесплатно?
«Дети с атопическим дерматитом наблюдаются в детской поликлинике участковым педиатром, — отвечает главврач Краснокамской больницы Константин Самойлов. — Врач определяет, какие обследования нужно сделать ребёнку, и назначает лечение. При этом малышу нужно будет соблюдать диету (это обязательное условие эффективности лечения). В случае если лечение не даёт эффекта, ребёнка направляют на плановую консультацию к аллергологу-иммунологу Краевой детской клинической больницы. Он определит, есть ли необходимость в проведении кожных скарификационных проб (тестов на аллергены). Если они нужны, он выдаст направление».
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