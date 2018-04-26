Как попасть к детскому аллергологу в Краснокамске?

У нас в детской поликлинике в Краснокамске нет аллерголога, и мы не можем выяснить, на что у пятилетнего сына аллергия. Тесты на аллергены стоят очень дорого. Как нам их пройти бесплатно?