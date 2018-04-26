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В Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей
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В Челябинской области в 2018 году планируется открыть более 800 летних лагерей 

RT на русском 19 минут назад
Глава Минобрнауки Челябинской области Александр Кузнецов заявил, что в 2018 году в регионе откроют 821 летний лагерь, в том числе 739 лагерей дневного пребывания, 69 загородных детских оздоровительных лагерей, 11 палаточных лагерей и два лагеря труда и отдыха. Об этом сообщают «Аргументы неделi».
Как отметил губернатор Борис Дубровский, детский оздоровительный отдых — крайне важный вопрос, требующий пристального внимания, особенно в том, что касается безопасности.
«Мы должны детально подготовиться к летней кампании, не упуская ни одного аспекта, все риски должны быть минимизированы, а персонал, работающий с детьми, должен соответствовать требованиям и быть подготовленным к работе в чрезвычайной ситуации», — сообщил глава региона.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что детские лагеря и санатории в Удмуртии обязали получить санэпидзаключения.
RT на русском: последние новости
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